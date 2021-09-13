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Kocasinan Akademi'de yeni dönem kayıtları başladı

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kocasinan Akademi'de yeni dönem kayıtları başladı

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Kocasinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı.

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Kocasinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet verdiklerini belirtti.

Sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimiz için sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan daha donanımlı ve meslek sahibi olabilmeleri için farklı branşlarda kurslar açıyoruz. Yeni eğitim döneminde kurslarımıza kayıtlarımız başladı. Kocasinan Akademi çatısı altında tesislerimizde açtığımız kurslar sayesinde kursiyerler hem eğlenerek öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Çocuklarımızı yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyor ve hanım kardeşlerimizin öğrendikleriyle, aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkıda bulunmasını sağlıyoruz."

Kocasinan Akademi'de yeni dönem kayıtları başladı

Kocasinan Akademi'de yeni dönem kayıtları başladı

Kocasinan Akademi'de yeni dönem kayıtları başladı

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kocasinan Akademi'de yeni dönem kayıtları başladı - Haberler
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