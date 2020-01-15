Kocasinan Akademi'de cilt bakımı ve makyaj teknikleri eğitimi veriliyor

15.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:52

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi'de kadın kursiyerlere cilt bakımı ve makyaj teknikleri eğitimi veriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Akademi Ziyagökalp Tesislerinde açılan kursa kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Kursla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kursiyerlerin aldığı eğitimle hem meslek sahibi olduklarını hem de aile ekonomisine katkı sağladıklarını ifade etti.

Cilt bakımı ve makyaj teknikleri kursuna katılan kadınların saç kesimi, saç örgüsü, boyama, makyaj ve cilt bakımını uygulamalı öğrendiğini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere toplumun her kesiminden herkesin kişisel donanımlarını artırmak, saklı kalmış yetenekleri gün yüzüne çıkarmak ve meslek sahibi olabilmeleri için eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Modern tesislerimizde açtığımız kurslar sayesinde kursiyerler hem öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyor. Ayrıca hanım kardeşlerimizin daha donanımlı bireyler olabilmeleri için farklı branşlarda meslek kursları açıyoruz. Bu kurslara yoğun ilgi gösteren hanım kardeşlerimiz öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor."

Kuaför ve cilt bakımı eğitmeni Yasemin Poyraz ise kursiyerleri, usta ve usta öğretici alanında yetiştirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA