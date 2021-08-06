Kocasinan'a hayırseverlerden yeni anaokulu
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Kocasinan'a hayırseverlerden yeni anaokulu

Kocasinan'a hayırseverlerden yeni anaokulu
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de Kocasinan ilçesine yaptırılacak anaokulu için hayırseverler ile Kayseri Valiliği arasında protokol imzalandı.

Kayseri'de Kocasinan ilçesine yaptırılacak anaokulu için hayırseverler ile Kayseri Valiliği arasında protokol imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırseverler Kadriye-Refik Şapcı tarafından yaptırılacak anaokulu için Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Şehmus Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile aile adına Murat Şapcı katıldı.

Vali Günaydın, törende yaptığı konuşmada, Kayserili hayırseverlerin özellikle eğitim ve sağlık alanında yaptıkları hayırlarla, kamu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çok büyük destek verdiklerini belirtti.

Kocasinan ilçesine yeni bir anaokulu kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Gerek hayırseverlerimizin yaptığı gerekse devletimizin imkanları ile yapmış olduğumuz okulları çok kısa bir sürede tamamlayarak 2022 yılı sonunda inşallah tekli eğitime geçmeyi hedefliyoruz. Bu konuda son iki yıldır önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları sayın bakanlarımız, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve hayırseverlerimizle beraber çok önemli bir noktaya getirdik. Bu eğitim öğretim yılı başında tamamladığımız okullar var. Bunların da eğitime başlaması ile tekli eğitim hedefimizde çok önemli bir eşiği atlamış olacağız."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da anaokulunun Şeker Mahallesi'ne yapılacağını ve bölgedeki ihtiyacı ciddi manada karşılayacağını ifade etti.

Hayırsever Murat Şapcı ise anne ve babasının memleket hasretinin hiçbir zaman bitmediğini belirterek, "Onlar da şehrimizdeki çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için böyle bir çaba gösterdiler. Onlar adına burada bulunmaktan çok mutluyum. İnşallah şehrimize güzel bir eser kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, 6 derslikli anaokulunun yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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