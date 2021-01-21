Kocasinan'a 3 yeni okul müjdesi
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Kocasinan'a 3 yeni okul müjdesi

21.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:13
Kocasinan'a 3 yeni okul müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye ve hayırsever işbirliğiyle ilçelerine 3 yeni okul kazandıracaklarını müjdeledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye ve hayırsever işbirliğiyle ilçelerine 3 yeni okul kazandıracaklarını müjdeledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, beraberinde hayırsever Osman Ulubaş, hayırsever avukat Mehmet Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve okul heyeti ile yeni yapılacak okullar için sahada incelemelerde bulundu.

Hayırsever Osman Ulubaş'ın şehrin ihtiyacı olan yerlere okullar yaptırdığını anımsatan Çolakbayrakdar, çocukların daha güzel ortamda eğitim alabilmesi için nitelikli okul projelerine imza attığını belirtti.

Hayırsever Mehmet Altun'un da Kocasinan, Melikgazi ve Talas'a 3'er olmak üzere Kayseri'ye 9 okul kazandıracağını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan'ımızın ihtiyacı olan mahallelerinde belediyemizin mahiyetiyle okulların yapımına başlanacak. Bu noktada hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şehrimizin geçmişinden beri hayırseverlik noktasında bir yarış vardır. Bütün okullarda özellikle ilkokul, lise ve üniversitelerin binalarında, sağlık ocakları ve hastaneler olmak üzere her yerde hayırseverlerimizin ismiyle karşılaşırız. Bu bizim şehrimizin zenginliği, kültürü ve güzelliğidir. Bu hayırseverlik yarışı devam ediyor ve önümüzdeki yaz dönemiyle birlikte temelleri atılıp, en kısa sürede inşaatları tamamlanır. Çocuklarımızın, eğitim faaliyetlerinin yürüteceği yeni okulları şehrimize kazandırmış olacağız."

Ulubaş ise Kayseri'de belediye başkanlarının hayırseverlere destek olduğunu, önlerini açtıklarını aktardı.

Hayırsever Altun da Kayseri'ye hizmet etmenin gurur verici olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da hayırseverlere eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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