Kocasına destek için mantar üretimine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocasına destek için mantar üretimine başladı

Kocasına destek için mantar üretimine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kübra Güleç isimli ev kadını pandemi dolayısıyla işleri bozulan kuaför eşine destek olmak amacıyla evinin bodrumunda kültür mantarı üretimine başladı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kübra Güleç isimli ev kadını pandemi dolayısıyla işleri bozulan kuaför eşine destek olmak amacıyla evinin bodrumunda kültür mantarı üretimine başladı.

Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Kübra Güleç, (27) kuaför olan, ancak pandemi dolayısıyla işleri bozulan eşine destek olmak amacıyla bodrum katında kültür mantarı üretimi yapıyor.

Ev kadını olduğu için evde çok vakti olduğunu söyleyen 1 çocuk annesi Kübra Güleç," İnternette kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda yaptığım araştırmalar sonucunda konuyu eşime açtım. O da bana her türlü desteği vereceğini söyledi. Bunun üzerine Simav ilçesinde mantar işi yapan bir kişiden üretim konusunda bilgi aldım. Tavşanlı ilçesinden temin ettiğimiz kompostlarla 1,5 ay önce oturduğum binanın bodrum katında kültür mantarı üretimine başladım. Çocuğum olduğu için biraz zor oluyor ama kaynanam ve kayınpederim de bana destek oluyor. Şu an yavaş yavaş mantarlar çıkmaya başladı. En büyük isteğim ürettiğim mantarı satarak aile ekonomisine katkıda bulunmak" dedi. - KÜTAHYA

Kocasına destek için mantar üretimine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sergey Lavrov Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocasına destek için mantar üretimine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 10:40:15. #1.14#

title