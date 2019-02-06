Kocası Vefat Edince 4 Çocuğuna Bakmak İçin Oto Yıkamacı Açtı

Kocası vefat edince 4 çocuğuna bakmak için oto yıkamacı açtı

Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın girişimci, erkeklere taş çıkartıyor

'Elinin hamuruyla erkek işine karışma' diyenlere yaptığı işle karşılık veriyor

MALATYA - Malatya'da yaşayan Gülhan Solak, kocasının vefatı sonrası açtığı oto yıkamacı ile hem çocuklarına bakıyor hem de birçok kadına örnek oluyor.

4 çocuk annesi Gülhan Solak kısa süre önce eşini kaybetmesi üzerine ev işlerini bir kenara bırakıp ailesini geçindirmek zorunda kaldı. Kimseye muhtaç olmadan yaşamayı ve çocuklarına bakmayı isteyen Solak, kendi imkanları ile çocukluk hayali olan oto yıkamacıyı açtı. Kısa sürede işi öğrenen ve müşterilerini arttıran Solak, eşinin boşluğunu bir an olsun çocuklarına hissettirmeden evini geçindirmeye ve para kazanmaya başladı. Kadın girişimci yaptığı işle erkeklere, azmiyle de kadınlara örnek oluyor.

"Türk kadını azimlidir"

40 yaşından sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını söyleyen Gülhan Solak, "Türk Kadınları azimlidir yapmak isterlerse hayallerini gerçekleştirebilirler. Benim tavsiyem hayallerinizi gerçekleştirmekten kendi paranızı kazanmaktan çekinmeyin" dedi.

Hayat hikayesinden bahseden Solak, "Eşim vefat ettikten sonra evimde kendi kendime düşündüm ne yapabilirim diye, 40 yaşından sonra çocukluk hayalim olan oto yıkama işini yapmaya karar verdim. Dostlarımla ve ailemle bu konuyu paylaştım, oto yıkıma erkek işi dediler ben de kadın isterse başarır diyerek bir yola çıktım. 4 yıldır oto yıkıma işini yapıyorum iş yerime gelen bayan sürücüler beni burada görünce çok mutlu oluyorlar ve bana oto yıkıma işini genelde erkekler yapıyor kadınlar olarak sizinle gurur duyuyoruz demeleri beni gerçekten onurlandırıyor ve gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA