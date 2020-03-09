Kocası tarafından öldürülen Pınar Baykan'ın ailesinden açıklama Fatih'te kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Pınar Baykan'ın ailesi yazılı bir açıklama yaptı.

Fatih'te kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Pınar Baykan'ın ailesi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada,"Ne biz Pınar'ımıza doyabildik, ne de Pınar'ımız 1,5 yaşındaki kızına. Hayatının baharında ve anneliği henüz tecrübe etmiş, kızına doyamadan aramızdan koparılan biricik kızımız için adalet istiyoruz" denildi.



Fatih'te eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç bankacı Pınar Baykan'ın ailesi yazılı bir açıklama yaptı. Umay ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Bu çığlık, geçtiğimiz Cuma günü eşi tarafından defalarca bıçaklanarak hayattan koparılan kızımız Pınar Umay Baykan için adalet çığlığıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde kızımız Pınar Umay Baykan, Fatih'teki evinde 'hayat arkadaşım' dediği eşi Erhan Baykan tarafından henüz 1,5 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak hayattan koparıldı. 6 bıçak darbesiyle katledildi. Ne biz Pınar'ımıza doyabildik, ne de Pınar'ımız 1,5 yaşındaki kızına. Yaşanan bu vahşet, Umay ailesi olarak kalbimize bir bıçak gibi saplandı ve yaşadığımız tarifsiz acıya rağmen, şiddet mağduru ve cinayet kurbanı tüm kadınlar için adalet mücadelesi vereceğimizi buradan tüm kamuoyuna duyurmak isteriz. Kadın cinayetleri, gazetelerin "3. Sayfa" olarak adlandırılan bölümlerinde yer alan veya haber sitelerinin manşetlerinde birkaç saat yayınlanan bir durum olmaktan çok daha öte; tüm çıplaklığıyla gözlerimizin önünde duran devasa ve çok ciddi bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Devletin tüm imkanlarıyla ve büyük bir ciddiyetle müdahale etmesi gereken kanayan bir yaradır" ifadelerine yer verildi.



"Biricik kızımız Pınar'ımız için adalet istiyoruz"



Kızımız için adalet istiyoruz diyen aile, "Kadın cinayetlerine son vermek adına devletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve duyarlı insanlarımızın acılı bir aileden çok daha fazlasını yapabileceğine inancımız tamdır. Saf ve iyi niyetli şekilde; hayatının baharında ve anneliği henüz tecrübe etmiş, kızına doyamadan aramızdan koparılan biricik kızımız Pınar'ımız için adalet istiyoruz. Bundan önce katledilen kadınların sesi olduk, her seferinde bu son olsun dedik. Şimdi ise kendi kızımız için bir kere daha haykırıyoruz. Bu son olsun, kadın cinayetleri son bulsun" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA