16.10.2019 13:21

Kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 ay önce boşandığı kocası tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rıfat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ayşe Acar (36), üç ay boşandığı K.T. (44)'nin kuzeni ile abonelik işlemleri için İzmit'te bulunan doğalgaz dağıtım şirketine ait iş yerine geldi. Eski eşini takip eden K.T. eşi ve kuzeninin ardından iş yerine girdi. Tabancasını çıkartan şahıs Acar'a ateş etti. Kadın kanlar içinde kalırken, kuzeni ve iş yerindeki güvenlik görevlisi şahsı etkisiz hale getirerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını hayata döndüremedi. Şubede bulunan güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ve savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA