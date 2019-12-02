Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

02.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:22

İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanmak üzere olduğu kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen kadın memleketi Manisa'da toprağa verildi.



İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanmak üzere olduğu kocası Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O. için memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi'nde tören düzenlendi. Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde düzenlenen tören sonrası Ceylan O. Kırtık Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.



Öte yandan Ceylan O.'nun şiddetli geçimsizlik nedeniyle Yunus O.'dan boşanacağı ve bu ay mahkemesinin görüleceği öğrenildi.



Olayın geçmişi



Edinilen bilgiye göre olay, 1 Aralık akşamı 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 810. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı alan ve ayrı yaşamaya başlayan Yunus O. ve Ceylan O. çifti sokak ortasında karşılaştı. Yunus O. ile Ceylan O. sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yunus O. isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Ceylan O.'yu bıçaklayarak yaraladı. Yunus O. ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan Ceylan O.'yu gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Ceylan O.'yu ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralı Ceylan O., iki saat sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde cinayet zanlısı firari Yunus O., polis ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalandı. - MANİSA

Kaynak: İHA