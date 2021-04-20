Son dakika 3. sayfa: Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları içerisinde defnedildi
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Son dakika 3. sayfa: Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları içerisinde defnedildi

İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları içerisinde defnedildi Sivas'ta kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 8 çocuk annesi Mevlüde Parlaki, yakınlarının gözyaşları eşliğinde defnedildi Sivas'ta kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 8 çocuk annesi Mevlüde...

Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları içerisinde defnedildi

Sivas'ta kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 8 çocuk annesi Mevlüde Parlaki, yakınlarının gözyaşları eşliğinde defnedildi

SİVAS - Sivas'ta kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 8 çocuk annesi Mevlüde Parlaki, yakınlarının gözyaşları eşliğinde defnedildi.

Olay geçtiğimiz günlerde kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde tek katlı bir evde meydana geldi. 60 yaşındaki Rahmi Parlak ve 60 yaşındaki Mevlüde Parlak çifti, iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma esnasında Rahmi Parlak, 8 çocuğunun annesini bıçakladı. Göğüs ve sırt kısmından toplam 4 bıçak darbesi alan kadın hayatını kaybetti. Rahmi Parlak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Feci şekilde can veren Mevlüde Parlak için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yukarı Tekke Mezarlığında düzenlen törene Parlak'ın çocukları ve yakınları katıldı. Parlak, cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Sıra Mezarlığı'na defnedildi.

Son dakika 3. sayfa: Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları içerisinde defnedildi
Son dakika 3. sayfa: Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları içerisinde defnedildi
Son dakika 3. sayfa: Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları içerisinde defnedildi
Son dakika 3. sayfa: Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları içerisinde defnedildi
Son dakika 3. sayfa: Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları içerisinde defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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