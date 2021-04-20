Son dakika 3. sayfa: Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları içerisinde defnedildi

Bir son dakika haberine göre Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları içerisinde defnedildi Sivas'ta kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 8 çocuk annesi Mevlüde Parlaki, yakınlarının gözyaşları eşliğinde defnedildi Sivas'ta kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 8 çocuk annesi Mevlüde...