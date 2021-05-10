Kocası tarafından öldürülen doktorun evinde çalışan bahçıvan: "Adam, kadının çocuğunu da eve bağlamış"
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Kocası tarafından öldürülen doktorun evinde çalışan bahçıvan: "Adam, kadının çocuğunu da eve bağlamış"

Kocası tarafından öldürülen doktorun evinde çalışan bahçıvan: 'Adam, kadının çocuğunu da eve bağlamış'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan jinekolog doktor, kocası tarafından işkenceye uğradıktan sonra göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan jinekolog doktor, kocası tarafından işkenceye uğradıktan sonra göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın yaşandığı evde çalışan bahçıvan Seyfi Düşmez, yaşananları anlattı.

Çankaya'nın Mutlukent Mahallesi'nde 2017'nci sokakta bulunan 52 numaralı müstakil evde yaşayan evli çift Mehmet Erdoğan (45) ile Zeynep Erdoğan arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen koca, eşi Zeynep Erdoğan'ı ve Zeynep Erdoğan'ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki çocuğu A.A.'nın ellerini bağlayarak işkence etmeye başladı. Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan cani koca kısa sürede yakalandı. O evde bahçıvan olarak çalışan Seyfi Düşmez ise şunları dedi:

"Tanıdığım bildiğim kadarıyla iyi insanlardı. Ben onların bahçıvanıydım. Cumartesi günü gece yaşanmış olay. Adam, kadının çocuğunu da eve bağlamış. Çocuk kendi çabalarıyla kurtulmuş. Buradaki site görevlileri, komşular ve belediyeciler çocuğu görmüş. Çocuğun ellerini çözüp polisi aramışlar. Polis gelmiş, adamı da yakalamışlar sonra. Kadının ve çocuğun ellerinin bağlandığını duydum. Daha önce kavga ettiklerini hiç görmemiştim. Olaydan sonra polisler ve olay yeri inceleme ekipleri gelmiş. Aşağı yukarı sekiz aydır burada ikamet ediyorlardı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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