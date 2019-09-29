29.09.2019 13:33

Kocası tarafından kamyonetten atıldı iddiası

Adana'da 4 çocuk annesi bir kadın kendisini kocasının kamyonetin kasasından attığını ileri sürdü

Koca ise eşini kendisinin atmadığını kasadan düştüğünü öne sürdü

ADANA - Adana'da 4 çocuk annesi bir kadın kendisini kocasının kamyonetin kasasından attığını ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yıllık evli olan Mehmet Sıddık E. işe Medine E. ve 4 çocuğunu da yanına alarak çobanlık yapmak üzere Batman'a gitti. Burada bir süre çobanlık yapan Mehmet Sıddık E. bugün sabah saatlerinde otobüs ile Adana'ya geri dönüş yaptı. Mehmet Sıddık E. yanında eşi, çocukları ve eşya da olduğu için kamyonet çağırdı. Koca otogara gelen kamyonet ile Yenidam Mahallesindeki evine doğru yola çıktı. D-400 karayolundan ilerlerken Medine E. çocuklarının gözü önünde kendini yerde buldu. Bunun üzerine genç kadın çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Beyin Cerrahi Yoğun Bakıma Ünitesine alınan genç kadın ilk ifadesinde "eşim ile tartıştık beni kamyonet kasasından aşağı attı" dediği öne sürüldü.

Zanlı kocanın ise eşinin yalan söylediğini otogarda kendisinin sürücünün yanına bindiğini eşinin ve çocuklarının kamyonet kasasına bindiğini bir süre sonra eşinin düştüğünü fark ettiklerini hemen ambulans çağırarak hastaneye kaldırdıklarını söylediği öğrenildi.

Hastaneye gelen polis, kadın, kocası ve olayı gören sürücü ile çocuklarla görüşüp olayın nasıl gerçekleştirildiğini çözecek.

Kaynak: İHA