Kocası tarafından darp edilip ikiz bebekleriyle sokağa atıldı Kocası tarafından darp edilip ikiz bebekleriyle sokağa atıldı Adana'da kocası tarafından ikiz bebekleriyle sokağa atılan kadın polisten yardım istedi "Beni sokağa atmasının hiç bir nedeni yok.

Kocası tarafından darp edilip ikiz bebekleriyle sokağa atıldı

Adana'da kocası tarafından ikiz bebekleriyle sokağa atılan kadın polisten yardım istedi

"Beni sokağa atmasının hiç bir nedeni yok. Herkesin yanında bana hakaret ediyor" diyen kadın polis merkezine götürüldü

ADANA - Adana'da kocası tarafından darp edilen bir kadın ikiz bebekleriyle birlikte sokağa atıldı. Polisten yardım isteyen kadın, "Beni sokağa atmasının hiç bir nedeni yok. Herkesin yanında bana hakaret ediyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyuva Mahallesinde meydana geldi. Nazmiye Ercan 20 yıl önce Cumali Ercan ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 3 kız 4 çocuğu dünyaya geldi. Çiftin bu çocuklardan ikisi 1.5 yaşında ikiz kız çocuğuydu. Ancak çift arasında uzun süredir kocanın karısına kötü davranmasından dolayı huzursuzluk çıkmaya başladı. İddiaya göre, Nazmiye Ercan, kocası tarafından darp edilip ikiz bebekleriyle birlikte sokağa atıldı.

Genç kadın önce ne yapacağını bilemezken daha sonra 155 polis imdat hattını arayarak polisten yardım istedi. Polis gelinceye kadar çocuklarıyla birlikte sokakta bekleyen genç kadın, "Eşim beni darp etti sokağa attı. Bu çocuklarımda ikiz. Eşim bana fuhuş iftirası atıyor. Beni sokağa atmasının hiç bir nedeni yok. Herkesin yanında bana hakaret ediyor" dedi.

Genç kadın ve iki çocuğu daha sonra olay yerine gelen polis tarafından polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA