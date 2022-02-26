Kocası tarafından bıçaklandı, yaralı halde 'Mutlu musun?' diye bağırdı

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de boşanma aşamasındaki kocası tarafından 4 yerinden bıçaklanan kadın yaralı halde, 'Mutlu musun şimdi?' diye bağırarak tepki gösterdi. Vatandaşların etkisiz hale getirdiği şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Merkez Mahallesi Valide Sultan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen S.A. isimli koca ile boşanma aşamasındaki eşi A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.A. yanında getirdiği bıçakla eşi A.A.'ya saldırarak 4 farklı yerinden bıçakladı.

YARALI KADIN KOCASINA, 'MUTLU MUSUN ŞİMDİ?' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Caddede bulunan vatandaşlar, olaya müdahale ederek koca S.A.'yı yakalayıp A.A.'nın hayatını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eşini bıçaklayan S.A.'yı yere yatırarak gözaltına aldı. Bu sırada yaralı kadın, 'Mutlu musun şimdi?' diyerek kendisini bıçaklayan eşine tepki gösterdi. Kadının kocasına tepki gösterdiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI, KOCA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın A.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan koca S.A. ise emniyete götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

(Davut Has - Doğan Can Cesur - Mehmet Furkan Doğan/İHA)