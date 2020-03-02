: Kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü

02.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:29

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kocasının bıçakladığı 35 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Yeşilova Mahallesi 10. Ada Sokaktaki evine okuldan çıktıktan sonra giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye Hacıoğlu'nun yerde kanlar içinde buldu.

H.H'nin komşularına haber vermesiyle olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri çağrıldı.

Göğsünde birden çok bıçak darbesi bulunan kadına müdahale eden sağlık ekiplerinin hayatta tutma çabası yeterli olmadı.

Hacıoğlu, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Bu arada karakola teslim olan Hüseyin Hacıoğlu, karısını bıçakladığını itiraf etti.

Kaynak: AA

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