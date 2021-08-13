Aldatılan kadın 4 çocuğu ile perişan oldu
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Aldatılan kadın 4 çocuğu ile perişan oldu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | Güncel

Aldatılan kadın 4 çocuğu ile perişan oldu Adana'da 4 çocuk annesi bir kadın hamileyken kocası tarafından aldatılınca çocuklarını da alıp evi terk etti.

Aldatılan kadın 4 çocuğu ile perişan oldu

Adana'da 4 çocuk annesi bir kadın hamileyken kocası tarafından aldatılınca çocuklarını da alıp evi terk etti. Ancak M.O. son bir yıldır kocasından yardım alamayınca ekonomik olarak zor duruma düşerek 3 farklı yerden haciz geldi

ADANA - Adana'da 4 çocuk annesi bir kadın hamileyken kocası tarafından aldatılınca çocuklarını da alıp evi terk etti. Ancak M.O. son bir yıldır kocasından yardım alamayınca ekonomik olarak zor duruma düşerek 3 farklı yerden haciz geldi

Seyhan ilçesinde oturan M.O. bundan 17 yıl önce M.O.isimli bir kişiyle severek evlendi. Kadının bu evlilikten 3 çocuğu oldu. M.O. dördüncü çocuğuna hamileyken eşinin kendisini aldattığını öğrenince çocuklarını da alarak evden ayrılıp annesinin evine geldi. Son çocuğunu annesinin evinde doğuran genç kadın, 8 yıldır annesinin ve akrabalarının evinde yaşıyor. En küçüğü 7 en büyüğü 16 yaşında olan çocuklarıyla hayatta kalma mücadelesi veren genç kadın, artık dayanacak gücü kalmadığını söyledi. M.O. eşi kendisini aldattığı için ondan ayrıldığını belirterek, "Eşim son 1 yıla kadar bize maddi destek sağlıyordu ancak bir yıldır bize yardım etmiyor. Bu nedenle çok zor durumda kaldım. Eşimden boşanmadım çünkü beni kemik erimesi ve akciğerlerimden rahatsızlığım var onun sigortasından faydalanıp hastaneye gidiyorum. Ancak son bir yıldır maddi olarak hiç destek vermiyor" dedi. M.O. maddi sıkıntı yaşadığı için 3 ayrı yerden 15 bin liralık borcunu ödeyemediği için icra geldiğini çocuklarına ayakkabı dahi alamadığını çocuklarının yırtık ayakkabı ile dolaşmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Aldatılan kadın 4 çocuğu ile perişan oldu
Aldatılan kadın 4 çocuğu ile perişan oldu
Aldatılan kadın 4 çocuğu ile perişan oldu
Aldatılan kadın 4 çocuğu ile perişan oldu
Aldatılan kadın 4 çocuğu ile perişan oldu
Aldatılan kadın 4 çocuğu ile perişan oldu
Aldatılan kadın 4 çocuğu ile perişan oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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