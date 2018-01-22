Kocası tarafından 38 yerinden bıçaklarak öldürülen kadın toprağa verildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te kocası tarafından 38 yerinden bıçaklanan ve 9 gün yoğum bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitiren Neslihan Kaya toprağa verildi.

16 yıldır evli olduğu eşi 38 yaşındaki İlhan Kaya tarafından 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçaklanan ve 9 gün yoğun bakımda kalan 4 çocuk annesi Neslihan Kaya bugün yaşam savaşını kaybetmişti. Talihsiz kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınarak Bahattin Nakıpoğlu caminde kılan ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye talihsiz kadının Hem kendi yakınları, hem de cani kocasının ailesi ve yakınları katıldı.