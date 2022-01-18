Kocası kayıp başvurusunda bulundu, şiddetten kaçtığı belirlendi

CUMAYERİ, DÜZCE (DHA) - DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde A.B., eşi N.B'nin kaybolduğunu belirterek, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu N.B.'nin eşinden gördüğü şiddet nedeniyle sığınma evine yerleştiği belirlendi.

Cumayeri ilçesinde oturan A.B., dün akşam saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, eşinin sabah saatlerinde evden ayrıldığını, bir daha geri dönmediğini söyledi. A.B.'nin kayıp başvurusu üzerine jandarma araştırma başlattı. Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu N.B.'nin bugün kadın sığınma evine yerleştirildiği belirlendi. N.B. eşinin sürekli psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, tehditlerine maruz kaldığını söyledi. N.B.'nin şikayeti üzerine A.B. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.