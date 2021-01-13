Kocası için traktör sürmeyi öğrenen kadın 15 yıldır tarladan çıkmıyor
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Kocası için traktör sürmeyi öğrenen kadın 15 yıldır tarladan çıkmıyor

13.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:01
Kocası için traktör sürmeyi öğrenen kadın 15 yıldır tarladan çıkmıyor

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, çiftçilik yapan eşine yardım edebilmek için traktör kullanmayı öğrenen 5 çocuk annesi 41 yaşındaki kadın, yaklaşık 15 yıldır kendilerine ait arazide yürüttükleri tüm tarımsal faaliyetlerde aktif rol alıyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, çiftçilik yapan eşine yardım edebilmek için traktör kullanmayı öğrenen 5 çocuk annesi 41 yaşındaki kadın, yaklaşık 15 yıldır kendilerine ait arazide yürüttükleri tüm tarımsal faaliyetlerde aktif rol alıyor.

Fatikli Mahallesi'nde yaşayan Muyeser Binicioğlu, çiftçilikle uğraşan eşi Kemal Binicioğlu'na zorlandığı işlerde yardım etmek için 15 yıl önce traktör kullanmayı öğrendi.

Traktörle bahçelerini ilaçlayan, tarla süren ve gübreleme gibi çeşitli işler yapan 5 çocuk annesi kadın, diğer tüm tarımsal faaliyetlerde de kocasına yardıma devam etti.

Fidan dikimi ve kuyu kazma gibi işlere de el atan Muyeser Binicioğlu, sahip oldukları hayvanlarla da ilgileniyor.

Binicioğlu, AA muhabirine, sabah erken kalkıp zeytin fidanlarının bakımını gerçekleştirdiğini, daha sonra tavukları yemlediğini ve ardından diğer işlerle ilgilendiğini söyledi.

Çiftçilik işlerinin yaz ve kış bitmediğini aktaran Binicioğlu, "Çiftçilik işlerinde eşime yardım etmek adına ben de taşın altına elimi koymak istedim. Onun da desteğiyle traktör sürmeyi öğrendim. Sonra tarla sürme ve çapa yapmayı öğrendim. Mahalleli ilk başlarda tuhaf karşılasa da sonra alıştı. Çevrede benden başka traktör kullanan kadın yok. Şimdi her gören takdir ediyor. Bunu, yüzüme karşı da söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bir kadın isterse her şeyi yapar"

Çiftçilik yaparak 5 çocuklu evlerini geçindirdiklerini anlatan Binicioğlu, traktör işlerinin yanı sıra kazma ve kürekle gerçekleştirilen işleri de yaptığını dile getirdi.

Kuyu açmada dahi çalıştığını anlatan Binicioğlu, şunları kaydetti:

"Kazma, kürek ve kırıcı yardımıyla 11 metrelik kuyu açtım ve içine indim. O sırada su çıktı ve mutluluğumu anlatamam. Daha sonra şu an oturduğumuz evin etrafında ve diğer bahçelerde toplam 4 tane kuyu açtım. Bana 'Neden bu kadar çok çalışıyorsun?' diyenler de oluyor ama çalışmayı seviyorum. Çocuğuna, tavuğuna, hayvanına, bahçene bakacaksın, kısacası her şeye bakacaksın. Bir kadın isterse her şeyi yapar."

Binicioğlu, şu an çiftçilikle ilgili tüm faaliyetleri yapabildiğini, takdir edildikçe çalışma azminin arttığını sözlerine ekledi.

Kocası için traktör sürmeyi öğrenen kadın 15 yıldır tarladan çıkmıyor
Kocası için traktör sürmeyi öğrenen kadın 15 yıldır tarladan çıkmıyor
Kocası için traktör sürmeyi öğrenen kadın 15 yıldır tarladan çıkmıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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