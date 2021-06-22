Kocası evde yokken kiminle yattığını itiraf etti!
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Kocası evde yokken kiminle yattığını itiraf etti!

Kocası evde yokken kiminle yattığını itiraf etti!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Fiziği ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Hollywood yıldızı Salma Heyek, kocasının evde olmadığı zamanlarda kiminle yattığını itiraf etti. İşte Heyek'in çarpıcı açıklamaları...

François-Henri Pinault ile evli olan Salma Heyek, Kering isimli baykuşuyla arasında güçlü bir bağ olduğunu söyledi.

"KENDİMİ KUTSANMIŞ HİSSEDİYORUM"

Oyuncu, kocası şehirde değilken odasında baykuşuyla birlikte uyuduğunu ifade etti. Hayek, "Onunla aynı odada olmak bile büyüleyici. Bazen, bana gerçekten yakın olduğunda, bana sürtündüğünü hissedebiliyorum, bu gerçekten güzel. ve kendimi çok kutsanmış hissediyorum." dedi.

"BİRLİKTE TELEVİZYON İZLİYORUZ"

Salma Hayek, baykuşu ile birlikte televizyon izlemeyi sevdiğini de açıkladı. Hayek, "Kering ile televizyon izlerken çok eğleniyorum. Odanın içinde uçuyor ve bazen kafama ya da televizyona konuyor. Ne izlediğimizi gerçekten umursamıyor, ama bu birkaç yıldır devam ediyor. Her şeyi birlikte izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocası evde yokken kiminle yattığını itiraf etti!
Kocası evde yokken kiminle yattığını itiraf etti!
Kocası evde yokken kiminle yattığını itiraf etti!

Kaynak: Snob Magazin

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