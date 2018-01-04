Kocası Bombardımanda Ölen Anne 5 Çocuğuyla Türkiye'ye Dönmeyi Bekliyor

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Küpeli köyünden Irak'a eşi ve çocuklarıyla çalışmaya giden Cemal Küpeli, çalıştığı yemekhaneye düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Yaşanan saldırının ardından Küpeli'nin eşi ve çocukları Irak'ta kampa yerleştirildi. Kocası bombalı saldırıda ölen anne, 5 çocuğuyla Türkiye'ye dönmeyi bekliyor.



Küpeli köyünde yaşayan 43 yaşındaki Cemal Küpeli 4 sene önce çalışmak için İstanbul'a gitti. Bir süre İstanbul'da asfalt işlerinde çalışan Cemal Küpeli, daha sonra eşi 35 yaşındaki Sevinç Küpeli ve 13 yaşındaki Mahmut, 12 yaşındaki Ömer, 10 yaşındaki Abdullah ve 8 yaşındaki Yağmur Sena'yı da yanına alarak çalışmak için Irak'a gitti. Irak'ta yaşamayan başlayan 4 çocuklu ailenin burada Fatma adında bir kızları daha dünyaya geldi. Yemekhanede çalışmaya başlayan Cemal Küpeli, düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Aynı saldırıda oğlu Mahmut da ağır yaralandı. Saldırı sonrası Mahmut Küpeli'nin eşi ve 5 çocuğu Irak'ta mahsur kaldı. Anne Sevinç Küpeli ve 4 çocuğu kampa yerleştirilirken saldırıda ağır yaralanan Mahmut ise tedavisinin adından yetimhaneye konuldu. Eşini saldırıda kaybeden anne, çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye döneceği günü bekliyor.



Yaklaşık 2 yıldır gelinlerinden ve torunlarından haber alamayan Cemal Küpeli'nin köyde yaşayan anne, babası Fatma ve Mahmut Küpeli torunları Mahmut'u tesadüfen haberlerde gördü. 2 yıldır gelinlerine ve torunlarına hasret çeken acılı dede ve babaannenin gözlerindeki yaş dinmiyor. Torunlarına ve gelinine kavuşacağı günü bekleyen Fatma Küpeli, "Çocuğum oraya çalışmaya gitmişti. Çocuklarım gelmedi. Ben dayanamıyorum. Çocuklarımın gelmesini istiyorum. Başbakanıma, Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. 4 aydır ağlıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Ben kanser hastasıyım. Onlara kavuşmak istiyorum. Çok üzgünüm sabaha kadar ağlıyorum. Çalışacağım diye gitti orada vefat etti" dedi.



"Izdırap içinde bekliyorlar"



Oğlunun Irak'ta hayatını kaybettiğini belirten Mahmut Küpeli ise, "Çocuklarıyla birlikte Irak'a gitti. Orada öldü. Çocuklarından biri yaralıydı. Bize öldüğü haberi geldi. Kaymakam aracılığıyla konsolosluğa yazı yazdım bir haber alamadım. Onların gelmesini istiyorum. Onların hiçbir suçu yok. Onlar masum oraya anneleri babaları götürdü. Babaları öldü. Bir tek bizim çocukların değil başka çocuklarında yakınları var. Hepsi de ızdırap içinde bekliyorlar" diye konuştu.



"Acımız büyük, çok sıkıntıdayız"



Cemal Küpeli'nin amcası Ahmet Küpeli de çalışmaya gittikten sonra uzun süre haber alamadıklarını ve 4 ay önce de öldüğünü duyduklarını ifade ederek, "Bizim amacımız orada çocukları var hanımı var. Irak'ta yetimhanede kalıyorlarmış. Bir an önce bu çocukların tekrar fikirleri değişmeden, büyümeden Cumhurbaşkanımdan buraya getirilmesini istiyorum. Acımız büyük çocuk sıkıntıdayız. Dedesi, babaannesi sürekli ağlıyorlar çok zor durumdalar. Orada 6 tane nüfus var. Çocukların en büyüğü 13 yaşında en küçüğü 2 yaşında bir tanesi orada doğdu. Fikirleri, çizgileri çalınacak durumdalar şuanda 1 veya 2 sene daha kalırlarsa bu çocuklar bize kalmaz. Bunlar daha gelmez gelirlerse de farklı şeylere yönelirler. Bizim amacımız en yakın zamanda çocukların gelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.



Kamptan gelen mektup



Eşiyle ve çocuklarıyla birlikte Irak'a giden ve şuanda kampta kalan Sevinç Küpeli'nin Altınyayla'da yaşayan annesi Meryem ve babası Ömer Erzincan da kızlarına ve torunlarından gelecek güzel haberleri bekliyor. İki gün önce Kızılay aracılığıyla kızlarından gelen mektupla sevinç yaşayan aile, kızlarının ve torunlarının bir an önce Türkiye'ye getirilmesini bekliyor.



Anne Meryem Erzincan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanına seslenerek, "Yalvarıyorum. 5 tane torunumuzu ve kızımızı Türkiye'ye getirmesini istiyorum. Çocuklarım orada mağdur kaldı. Damadım vefat etti. Torunlarımı ve kızımı çok acil şekilde yalvarıyorum Türkiye'ye gelmesini istiyorum. 4-5 senedir ağlıyoruz. Hastalandım. Öldüğünü duyar duymaz ne yapacağımız bilemedik. Çok üzüldük, çok yandık. Tek isteğimiz torunlarımıza kavuşmak istiyoruz. Kızımızdan mektup geldi. İki gün oldu. İyi olduğunu söylüyor. Rahat olduğunu devletin onlara Irak'ta baktığını söylemiş. Kaybolan torunum vardı. Ondan da haber alıyorum. Fotoğrafı geldi. Televizyonda haberlerde izledik" ifadelerini kullandı.



Baba Mahmut Erzincan da kızının ve torunlarının mağdur olduğunu kızın ve torunlarımın gelmesini istediğini söyledi. - SİVAS