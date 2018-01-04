Kocasert: "Denizli Ekonomisi Yüzde 14 İhracat Artışı ile Türkiye Ortalamasını Geçti"

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, 2017 yılını bir atılım yılı olarak geride bıraktıkları ve 2018'de rekor kırmak istediklerini söyledi. Kocasert, "Denizli ekonomisi yüzde 14 ile Türkiye ortalamasını geçti" dedi.



DENİB Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili (TİM) Süleyman Kocasert, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 2017 yılının değerlendirmesi ve 2018 yılı ekonomik beklentileri hakkında bir toplantı yaptı. DENİB Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Kocasert, ihracat rakamları açıkladı. 2017 yılının bir atılım yıl olduğunu söyleyen Kocasert, bu yıl da konulan hedefleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



2018 hedefleri



2018 yılında orta vadeli programda 169 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini belirten Kocasert, büyümenin artmasını öngördüklerini, 2018 yılında dünyada yüzde 3.5 dolaylarında büyüme beklediklerini kaydetti.



Avrupa'da ise yüzde 2.5 dolaylarında büyüme beklendiğini dile getiren Kocasert, AB'deki büyüme kapsamında yapılacak ithalata bağlı olarak Türkiye'deki ihracatın artacağını öngördüklerini söyledi. Kocasert, "Dünyanın dört bir yanına, 200 ülkeden fazla ülkeye, Denizli için bu rakam 170'tir, hiç olmadık pazarlara, olmadık şartlarda büyük mücadeleler vererek, sözümü yerine getirdik. 2017 yılı gerçekte ihracatta atılım yılı oldu. Cumhuriyet tarihinin 2014 yılından sonra en büyük ihracat rakamı oldu. Ne yazık ki, belki çok az bir farkla belki rekor gelmedi. Türkiye ihracatı iki haneli rakamları yakalayarak, büyüme gerçekleştirerek, 157 milyar dolarlık bir başarıya imza attı" dedi.



"170 dolar ihracat yapmak istiyoruz"



Türkiye'nin 2018 yılındaki ihracat hedefini de açıklayan Kocasert, "Türkiye'nin önümüzdeki yılki hedefi orta vadeli programda ve TİM'in programında 169 milyar dolardır. Biz bu 169 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdiğimizde, cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamını gerçekleştirmiş olacağız. Hepimiz bu hedefi ulaşılabilir görüyoruz, içimize sindiriyoruz ve benimsiyoruz. Hatta ve hatta biz diyoruz ki, '169 milyar doları geçer, 170 milyar dolar yaparız.' 2017 yılını ihracatta 'atılım yılı' ilan ettik, 2018 yılını 'rekor yılı' olarak ilan ediyoruz" diye konuştu.



"2018 yılı rekor yılı olacak"



2018 yılında her ay kendi içinde, yıl sonunda da tüm dünyanın dikkatini çekecek bir büyümeye imza atmak istediklerini söyleyen Kocasert, kendi içinde inişli çıkışlı olsa da, hedeflerinin iki haneli ihracat rakamlarına ulaşmak olduğunu kaydetti. Kocasert, "2017 yılı 2016 yılından daha iyi bir yıl oldu, 2018 yılı da 2017 yılında daha iyi bir yıl olması için çalışacağız. Çünkü küresel ekonomideki 10 temel parametreden 8'i pozitif ve olumlu durumda. Bunlar, 2017 yılında dünya ekonomisi beklenin üzerinde bir büyüme gerçekleştirerek, yaklaşık yüzde 3,1 oranında, 2018 yılında bu büyümenin devam edeceğini ve hatta yüzde 3.5'lara dayanacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.



Tüm karışıklık ve çalkantılara rağmen Orta Doğu coğrafyasının Türkiye için çok önemli olduğunu Kocasert, dizilerden, gıda ürünlerine, yine tekstil ürünlerinden lüks tüketime kadar birçok kalemde Türk mallarına özel bir ilginin olduğunu söyledi.



"Denizli Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat gerçekleştirdi"



Denizli'de yapılan ihracata yönelik de konuşan Kocasert, "1993 yılında kurulan ve 24 yılı geride bırakan DENİB, kurulduğu tarihten bu yana 23 kez ihracat rakamı açıkladı. Açıkladığı rakamlar içerisinde 2014 yılında rekor rakamlardı. 2014 yılında DENİB 2 milyar 323 milyon dolar ile ihracat gerçekleştirdi. DENİB 2017 yılında en yüksek ihracat rakamı yakalayarak, yüzde 14 artışla Türkiye ortalamasının üzerindeki bir rakamla, 2 milyar 450 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, bir rekora imza attı" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ