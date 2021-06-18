Koçarlı'yı yasa boğdu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Göktuğ Alanbay'ın geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirmesi, ailesiyle birlikte ilçeyi yasa boğdu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Göktuğ Alanbay'ın geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirmesi, ailesiyle birlikte ilçeyi yasa boğdu.

Koçarlı Merkez Jandarma Karakol Komutanı İdris Alanbay'ın oğlu 22 yaşındaki Göktuğ Alanbay, yaklaşık 2 ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Alanbay'ın cenazesi, Koçarlı Cihanoğlu Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Manisa'ya bağlı Salihli'de toprağa defnedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı