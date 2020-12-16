Koçarlı'ya hayvan hakları ile ilgili bilgilendirme pankartları asıldı
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Koçarlı'ya hayvan hakları ile ilgili bilgilendirme pankartları asıldı

16.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:39
Koçarlı'ya hayvan hakları ile ilgili bilgilendirme pankartları asıldı

Geçtiğimiz günlerde çuval içerisinde Belediye kapısına bırakılan 5 yavru köpeği sahiplenerek hayvan sever vatandaşların takdirini toplayan, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan bir kez daha gönüllere girdi.

Geçtiğimiz günlerde çuval içerisinde Belediye kapısına bırakılan 5 yavru köpeği sahiplenerek hayvan sever vatandaşların takdirini toplayan, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan bir kez daha gönüllere girdi. Başkan Kaplan Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği (EGE-FED) talepleri üzerine Koçarlı ilçesine Hayvan hakları ile ilgili bilgilendirme pankartları astı.

5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu gereği "Sokaklar Sahipsiz hayvanların yaşam alanıdır. Hayvanlara zarar vermek, beslenmelerini engellemek cezaya tabidir." Yazılı uyarı pankartlarını hazırlatan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği (EGE-FED) Aydın İl Başkanı Jale Koç ile pankart asılacak bölgeleri belirledi.

Geçtiğimiz günlerde çuval içerisinde bırakılan 5 yavru köpek ile ilgili Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı gönülden kutladığını belirten Dernek Başkanı Jale Koç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Allah razı olsun, Nedim Başkan elinden geldiğince her türlü talebimizi yerine getiriyor. Kendisinin tam bir hayvan sever olduğunu biliyoruz. Bu konuda desteklerini esirgemiyorlar. Sağ olsun bir pankart talebimiz oldu gerekli talimatı verdi. ve bizde bugün pankartlarımızı astık. Tüm İlçe Belediye Başkanlarımızdan yine aynı hassasiyeti bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Başkanımızın sahiplendiği yavrularımızı ziyaret ettik. Sağlık durumları iyi Başkanımızı hassasiyeti için tekrar tebrik ediyorum" dedi.

Çocukluğundan beri hayvan sevgisi ve bakım sorumluluğu ile büyüdüğünü belirten Kaplan" Ben küçükken baktığımız köpekleri bulup karınlarını doyurmadan yatağa girmezdik. Hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinciyle yetişmiş bir bireyim. Şahsım ve kurumum adına Hayvanlarımızın yaşam hakkı konusunda son derece hassasiyet göstermekteyiz. Tüm vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyorum. Onlar bizlere Allah'ın emaneti. Emanete sahip çıkmak insanlık vazifesidir." dedi. - AYDIN

Koçarlı'ya hayvan hakları ile ilgili bilgilendirme pankartları asıldı
Koçarlı'ya hayvan hakları ile ilgili bilgilendirme pankartları asıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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