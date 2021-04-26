Koçarlı ve Germencik'te zorunlu arazi toplulaştırması yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koçarlı ve Germencik'te zorunlu arazi toplulaştırması yapılacak

Koçarlı ve Germencik'te zorunlu arazi toplulaştırması yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aydın'da Koçarlı ve Germencik'te arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılmasına dair karar alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aydın'da Koçarlı ve Germencik'te arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılmasına dair karar alındı.

Aydın'da Koçarlı'ya bağlı Tatarlar Mahallesi ile Germencik'e bağlı Reisköy Mahallesi'nde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılmasıyla ilgili karar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Koçarlı'ya bağlı Tatarlar Mahallesi ile Germencik'e bağlı Reisköy Mahallesi'nde kamu yararı gözetilerek zorunlu toplulaştırma uygulanacağı belirtildi. Alınan kararla tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılacağı da belirtilirken, çalışmaların Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından en kısa zamanda başlatılacağı kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Prof. Dr. Aydın: Aşı olan 'süper bulaştırıcı' olarak virüs taşıyabilir
Prof. Dr. Aydın: Aşı olan 'süper bulaştırıcı' olarak virüs taşıyabilir

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Hande Erçel Burak Sergen
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Koçarlı ve Germencik'te zorunlu arazi toplulaştırması yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 16:34:43. #1.15#

title