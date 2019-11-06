06.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:48

Koçarlı Belediyesi tarafından 9-10 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan " Koçarlı Tırmanma Yarışı" büyük heyecana sahne olacak.



Tırmanma yarışı, Gençlik Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Aydın Otomobil Sporları Federasyonu ve Koçarlı Belediyesi İşbirliği ile gerçekleşecek. Yamaç Paraşütü gösterileri, Çadır Kampları, Aydın Fotoğraf Amatörleri grubunun da katılımıyla renk katacağı etkinlik merakla bekleniyor.



Tüm Ralli tutkunlarının merakla beklediği ve AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in pilot koltuğunda yarışacağı Tırmanma yarışı Ege Kupasının 5. Etabı henüz gerçekleşmemesine rağmen ev sahipliği yapacak olan Koçarlı'da dikkatleri üzerine çekti. Doğayla iç içe tabiatın güzelliklerini bünyesinde barındıran, Koçarlı Adnan Menderes Kent Ormanında gerçekleştirilecek olan etkinlik gerek yarışın yapılacak olduğu parkur ve gerekse doğal güzelliğiyle ilgi odağı olmaya hazır.



Aydın Merkeze 21 Km uzaklıktaki Adnan Menderes Kent Ormanı içerisinde



yer alan Koçarlı Belediyesine ait Restaurant'ın da Tırmanma yarışı ile birlikte halka açılacağını belirten Belediye Başkanı Nedim Kaplan "Adnan Menderes Kent Ormanı tüm vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebileceği bir sosyal aktivite alanı olarak



hazırlanıyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacağımız tesisimiz ilerleyen günlerde aktif halde çalışmaya başlayacak. Bu doğal güzelliği görmek ve bu heyecanı yaşamak adına herkesi 9-10 Kasımda gerçekleşecek olan Koçarlı Tırmanma Yarışı'na davet ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA