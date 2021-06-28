Koçarlı TARİŞ'te yeni başkan Erdel oldu

Koçarlı TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin 26 Haziran'da tek listeyle gidilen olağanüstü seçimlerinde yönetim kuruluna seçilen dört isim arasında görev dağılımı yapıldı.

Koçarlı TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin 26 Haziran'da tek listeyle gidilen olağanüstü seçimlerinde yönetim kuruluna seçilen dört isim arasında görev dağılımı yapıldı. Kooperatifin yeni yönetim kurulu başkanlığına seçilen Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, en önemli hedeflerinin kurumu devletin yardımıyla birlikte ortak ve üreticilerin de desteğiyle yeniden eski günlerine kavuşturmak olduğunu söyledi.

Koçarlı TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin, ortaklar tarafından mali genel kurulunun ibra edilmemesinden kaynaklı yönetimin düşmesi üzerine yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda göreve seçilen 4 kişilik yeni yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı. Kooperatifin yeni yönetim kurulu başkanlığına Ahmet Bahri Erdel, asbaşkanlığa Ümit Özdemir, yönetim kurulu üyeliğine ise Cahit Çallak ile Latif Güvenç getirildi.

Yeni yönetim olarak ortak ve üreticilerin desteği olduğu sürece aşamayacakları engel olmadığını söyleyen Başkan Erdel, "Birlik ve beraberlik içinde kooperatifimizin borç yükünü hafifleterek ortaklarımıza yeniden ayni ve nakdi yardım sağlayan bir konuma gelmek en önemli hedefimizdir" ifadelerini kullandı. Kooperatifin halihazırdaki borçlarıyla ilgili ödeme planı çıkaracaklarını söyleyen Başkan Erdel, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Kooperatifimizi yeniden eskiden olduğu gibi faal tutmayı sağlamak tek dileğimizdir. Bunun için de evvela borçlarımıza dönük çıkardığımız ödeme planına göre yükümüzü hafifletmemiz şart. Devletimizden bankalara olan borçlarımızı ödememizle ilgili yardım talep edeceğiz. Ortaklarımızın desteği ve Devletimizin de yardım elini uzatmasıyla bu zorlukların üstesinden geleceğimize de inanıyoruz. Kooperatifimizin eskiden olduğu gibi yeniden ayni ve nakdi yardımlarla ortak ve üreticilerini destekleyen bir konuma yükselmesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı