Koçarlı TARİŞ'te Erdel dönemi
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Koçarlı TARİŞ'te Erdel dönemi

Koçarlı TARİŞ'te Erdel dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mali açıdan zor günler yaşayan S.S. 47 No'lu Koçarlı TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin tek listeyle gidilen seçimli genel kurulunda, yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Mali açıdan zor günler yaşayan S.S. 47 No'lu Koçarlı TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin tek listeyle gidilen seçimli genel kurulunda, yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

S.S. 47 No'lu Koçarlı TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin 31 Mart'ta ortaklar tarafından mali genel kurulunun ibra edilmediği için yönetimin düşmesi üzerine yapılan seçimli genel kurulda, 4 kişilik yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Aynı zamanda Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı olan Ahmet Bahri Erdel'in başkanlığında tek listeyle gidilen genel kurulda, yeni yönetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi yapıldı. Divan Kurulu Başkanlığını Mustafa Şahinci'nin yaptığı genel kurulda, gündem maddelerinin okunup oylanmasının ardından yapılan seçimde, Ahmet Bahri Erdel, Cahit Çallak, Latif Güvenç ile Ümit Özdemir asil üye, Akın Terzi, Mustafa Özen, Vedat Yakan ile Ali Ergün ise yedek üye seçildi.

Genel Kurula Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile birlikte az sayıda ortak katılırken, göreve seçilmesiyle ilgili tebrikleri kabul etmesinin ardından açıklama yapan Başkan Erdel, S.S. 47 No'lu Koçarlı TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'ni ortak ve üreticilerin desteğiyle tekrardan eski günlerine kavuşturacaklarını belirtti. - AYDIN

Koçarlı TARİŞ'te Erdel dönemi
Koçarlı TARİŞ'te Erdel dönemi
Koçarlı TARİŞ'te Erdel dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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