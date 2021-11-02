Koçarlı MYO Öğrencilerine Kütüphane Oryantasyon Eğitimi Verildi
Koçarlı MYO Öğrencilerine Kütüphane Oryantasyon Eğitimi Verildi Üniversitemiz Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencilerine, 20 Ekim 2021 tarihinde kütüphane ve kütüphane kaynaklarının kullanımına yönelik oryantasyon programı düzenlendi.
Koçarlı MYO Öğrencilerine Kütüphane Oryantasyon Eğitimi Verildi Üniversitemiz Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencilerine, 20 Ekim 2021 tarihinde kütüphane ve kütüphane kaynaklarının kullanımına yönelik oryantasyon programı düzenlendi.
Öğr. Gör. Gökçen Akbabaoğlu koordinatörlüğünde düzenlenen programda, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Personeli Pınar Uğurlu, başlangıç düzeyinde akademik ve bilimsel kaynakların kullanımına yönelik bilgi verdi.
Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.
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