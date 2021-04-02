Koçarlı MYO'dan 'Otizm Farkındalık Günü' etkinliği
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Koçarlı MYO'dan 'Otizm Farkındalık Günü' etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Koçarlı MYO'dan 'Otizm Farkındalık Günü' etkinliği

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla el boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla el boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe Koçarlı MYO Müdürü Doç Dr. Onur Yılmaz'ın yanı sıra akdemik ve idari personel katıldı. Doç. Dr. Yılmaz, otizmli bireylerin özellikle çocukluk dönemlerinde akranlarıyla kaynaşması ve toplumla bütünleşmesi için toplumun her kesimine sorumluluklar düştüğünü berliterek, "Bu günün amacı, otizmli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu bir kez daha hatırlatmak ya da var olan farkındalığı artırmaktır. Farklılıklarını gözetmeli, ihtiyaçları olan eğitimi alırken her daim onların yanında olmalıyız. Otizmli bireylerin sosyal yaşama katılabilmeleri için otizmin farkındayız, çözümde bir aradayız" dedi. Farkındalık etkinliği, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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