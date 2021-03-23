Koçarlı MYO'da 'Pandemide Beslenme ve Bağışıklık' semineri düzenlendi
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Koçarlı MYO'da 'Pandemide Beslenme ve Bağışıklık' semineri düzenlendi

23.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:55
Koçarlı MYO'da 'Pandemide Beslenme ve Bağışıklık' semineri düzenlendi

Koçarlı Meslek Yüksek Okulunda üretimde Kalite Kontrol, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Laboratuvar Teknolojisi, Organik Tarım Programları 2. Sınıf öğrencileri ve akademik personelin katılımlarıyla Genel Beslenme Bilgisi semineri düzenlendi.

Koçarlı Meslek Yüksek Okulunda üretimde Kalite Kontrol, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Laboratuvar Teknolojisi, Organik Tarım Programları 2. Sınıf öğrencileri ve akademik personelin katılımlarıyla Genel Beslenme Bilgisi semineri düzenlendi.

Öğr. Gör. Ayfer Ergezen'nin moderatörlüğünü yaptığı ve Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesinde görevli Uzman Diyetisyen Sıdıka Ünal'ın gerçekleştirdiği eğitimde, genel beslenme ile ilgili bilgiler verildikten sonra özellikle pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirmek için beslenmenin önemi ve bu konuda yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz'ın kapanış konuşmasıyla eğitimin pandemi dönemi sonrasında yüz yüze olarak da öğrencilerle gerçekleştirilmesi planlandı. Öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla eğitim sona erdi. - AYDIN

Koçarlı MYO'da 'Pandemide Beslenme ve Bağışıklık' semineri düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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