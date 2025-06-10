Koçarlı'daki zeytinlik yangını kontrol atına alındı

Koçarlı'daki zeytinlik yangını kontrol atına alındı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, Koçarlı ilçesi Çulhalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına karadan müdahale ederken, sevk edilen helikopterler ile söndürme çalışmalarına havadan destek verildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre yangında 3 hektar zeytinlik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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