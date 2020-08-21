Koçarlı'daki 'Halk Ekmek Fabrikası' vatandaşın cebini rahatlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koçarlı'daki 'Halk Ekmek Fabrikası' vatandaşın cebini rahatlattı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından Nisan ayında hizmete sokulan Menderes Halk Ekmek fabrikası, 4 aylık sürede Koçarlılı vatandaşların ekmek masraflarından yaklaşık 350 bin liralık tasarruf yapmalarını sağladığı belirtildi.

Koçarlı'daki 'Halk Ekmek Fabrikası' vatandaşın cebini rahatlattı
21.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:00

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından Nisan ayında hizmete sokulan Menderes Halk Ekmek fabrikası, 4 aylık sürede Koçarlılı vatandaşların ekmek masraflarından yaklaşık 350 bin liralık tasarruf yapmalarını sağladığı belirtildi.

Aydın'da bünyesinde halk ekmek fabrikası bulunan tek ilçe belediyesi olan Koçarlı Belediyesi'ne ait olan Menderes Halk Ekmek Fabrikası'nda, normalde fiyatı 1.5 lirayken tanesi 1 liradan satışa sunulan ekmek sayesinde Koçarlılı vatandaşlar ayda yaklaşık 75 bin liralık tasarruf yapmaya başladığı belirtildi. Gerek uygun fiyatı ve gerekse katkı maddesi içermeden, çam kozalağı ve odun ateşinde fırınlanan ekmekler hijyenik koşullarda üretilmesi sebebiyle de ilçedeki vatandaşlar tarafından tercih sebebi olurken, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan taleplerin fazla olması nedeniyle ilerleyen süreçte 4 bin ekmek imalatında artışa gidebileceklerini açıkladı.

"Ekmeğe zam uygulamayacağız"

Nisan ayında Korona virüs salgını devam ederken hizmete giren Menderes Halk Ekmek Fabrikası'nda sokağa çıkma yasağı boyunca da ekmek üretimi ve mahallelerdeki ekmek satışının devam ettiğini belirten Başkan Kaplan, "Halk Ekmek Fabrikamız açıldığından bu yana hemşehrilerimizin gösterdiği ilgiden gayet memnunuz. Halihazırda salgından kaynaklı olarak Aydın'da Koçarlı dahil bir çok ilçede 200 gram ekmeğe yüzde 20 zam yapılarak 1.5 liraya çıkartıldı. Biz ekmeğe zam yapmadan ve yüzde 50 daha ucuz fiyattan satışa devam ederek hemşehrilerimizin ev ekonomilerine bir nebze de olsa katkı sunmaya devam edeceğiz. Nisan ayından bu yana 1 liradan satışa sunduğumuz ekmek sayesinde hemşehrilerimizin ekmek masraflarında yaklaşık 350 bin lira kadar yani eski parayla 350 milyar liralık tasarruf yapmalarına da vesile olduk. Bu takriben yılda da yaklaşık 1 milyon liralık tasarrufa da denk geliyor. Halihazırda bazen yoğun talep olması nedeniyle günde 6 bin 500 adet ekmek ürettiğimiz zamanlar da oluyor. İlerleyen süreçte ekmek imalatında da standart bir artışa gitmeyi planlıyoruz" dedi.

"Daha başka projelerimiz de hayata geçecek"

"Koçarlılara kesintisiz hizmet için varız" diyen Başkan Kaplan, "Koçarlı'da 'Gönül Belediyeciliği' ile vatandaşımıza dokunan hizmetleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Seçimlerde amacımız sadece belediye başkanlığını kazanmak değil, bununla birlikte hemşehrilerimizin gönlündeki yerimizi de mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktı. İnşallah bu doğrultuda da hedeflerimizden şaşmadan ilerleyeceğiz. Halk Ekmek Fabrikası da seçim sürecinde verdiğimiz sözlerden yalnızca bir tanesiydi. Daha başka projelerimiz de var. Görev süremiz boyunca birçok hizmeti daha hemşehrilerimizle buluşturacağız. Halk ekmeğin ardından hayat geçirdiğimiz aşevi projesi gibi birçok projeyi daha hemşehrilerimize sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Koçarlı'da Allah'ın izniyle bu dönem yapılamaz denilen birçok projeyi hemşehrilerimizin de destekleriyle bir bir hayat geçirerek, Aydın ölçeğinde de ilçemizin örnek gösterilmesine vesile olacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı Ekonomi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Magazin
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Güncel
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Ekonomi
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Cinsellik
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var
Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi
Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi
Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var
Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var
Osmanlı paşasının torunu Emine Danyeri Lyoen Adana'da yaşamını yitirdi
Osmanlı paşasının torunu Emine Danyeri Lyoen Adana'da yaşamını yitirdi
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Alişan Sezen Aksu Sertab Erener Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Caner Erkin Süleyman Seba Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Koçarlı'daki 'Halk Ekmek Fabrikası' vatandaşın cebini rahatlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 13:01:50. #1.14#
title