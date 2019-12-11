Koçarlı'da uyuşturucu operasyonu
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Koçarlı'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

11.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:50
Koçarlı'da uyuşturucu operasyonu

'ın ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Çakmar Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada 7 gram metamfetamin ve 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi H.U.D, sevk edildiği adliyede uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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