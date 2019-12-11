Koçarlı'da uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Çakmar Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adresteki aramada 7 gram metamfetamin ve 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi H.U.D, sevk edildiği adliyede uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.