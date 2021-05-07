Koçarlı'da şehit kabrine 44 yıl sonra bayrak çekildi

Tekirdağ Çorlu'da 1977 yılında askerlik görevini yaparken gördüğü eğitim esnasında kaza sonucu şehit olan İmdat Mert'in, Koçarlı'ya bağlı Zeytinköy Mahallesi'ndeki kabrine 44 yıl sonra Türk Bayrağı dikildi.

Tekirdağ Çorlu'da 1977 yılında askerlik görevini yaparken gördüğü eğitim esnasında kaza sonucu şehit olan İmdat Mert'in, Koçarlı'ya bağlı Zeytinköy Mahallesi'ndeki kabrine 44 yıl sonra Türk Bayrağı dikildi.

Şehit kabrinde Türk Bayrağı dalgalanmasını sağlayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın sergilediği vefa örneğiyse şehidin yakınlarıyla mahalle sakinlerini duygulandırdı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Tekirdağ Çorlu'da 1977 yılında vatani görevini yerine getirirken gördüğü eğitim esnasında kaza sonucu başından yaralanarak 21 yaşında şehit düşen İmdat Mert'in Zeytinköy Mahalle Mezarlığı'nda bulunan kabrine şehadet tarihinden 44 yıl sonra Türk Bayrağı dikilmesini sağladı. Şehit Er İmdat Mert'e gösterilen vefa, şehidin hayattaki tek yakını ağabeyi Erdoğan Mert ile akrabalarını duygulandırırken, Zeytinköy Mahalle Muhtarı Yasin Uyar ise Başkan Kaplan'a teşekkür etti.

"Şehidimiz kabrinde rahat uyusun"

Şehit Er Mert'in kabrine 44 yıl sonra da olsa Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan sayesinde Türk Bayrağı dikilmesine vesile oldukları için mutlu olduklarını söyleyen Muhtar Uyar, "Şehidimizin kabrinde 44 yıldır Türk Bayrağı yoktu. Bildiğimiz kadarıyla vefat eden anne ve babasının da hayattayken tek isteği buymuş. Kabrin başında ay yıldızlı bayrağımızın olmaması ne zaman mezarlığa ziyarete gitsek, gerek ailesini ve gerekse köy halkı olarak bizleri çok hüzünlendiriyordu. En son bu talebimizi bizzat Başkanımız Nedim Kaplan'a ilettik ve kendisi sağolsun hemen ilgilendi. İlgili makamlardan Şehit İmdat Mert'in şehadetinin teyidinin alınmasının ardından Türk Bayrağı'nın dalgalanmasını sağladı. Başkanımız Nedim Kaplan'a Şehidimize gösterdiği vefa nedeniyle şahsım ve köylülerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Onlarca yıldır bir çok hükümet ve belediye yönetimi geldi geçti ama Şehidimize gereken vefayı göstermek bu zamana nasipmiş. Şehidimize Cenab-ı Allah rahmet eylesin, kabrinde rahat uyusun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı