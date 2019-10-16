Koçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltı

16.10.2019 12:23

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, kaçak olarak içki imalatı yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kırsal Bağcılar Mahallesi'nde yaşayan S.D ve B.D.'nin evinde kaçak içki üretimi yaptığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 2 bin 820 litre sahte içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, içkiler ile birlikte imalatta kullanılan malzemelere el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

- Aydın