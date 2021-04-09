Koçarlı'da Polis Haftası kutlandı
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Koçarlı'da Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Koçarlı'da Polis Haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Koçarlı Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Koçarlı Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi.

Koçarlı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen çelenk koyma töreni, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kotan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Pandemi tedbirleri gözetilerek saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşan İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kotan, polisin ülkenin huzuru için canını feda etmekten çekinmeyeceğini söyledi.

Törende gerçekleştirdiği konuşmasında, Türk Polisi olarak 176. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve kıvancını yaşadıklarını söyleyen Emniyet Amiri Kotan, "Huzur ve güvenliğin teminatı, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı polis teşkilatımız, doğruluk ve dürüstlük ilkeleri ışığında hukukun ve demokrasinin üstünlüğünü, yasalar çerçevesinde hakim kılmak için her türlü gayreti gösterme azim ve kararlılığı içindedir. Çağımızın en ileri teknolojik imkanlarını kullanarak suç ve suçlularla mücadelede kararlı çalışmalarını sürdüren Polis Teşkilatının her personeli, görevini yerine getirirken insan haklarına saygı, tarafsızlık, iyi niyet, sevgi ve hoşgörü ilkelerine bağlı kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Programa, Koçarlı Belediye Başkan vekili Necmi Çıblak, Koçarlı Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Kanat, kamu kurumu amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet teşkilatı çalışanları ile vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Koçarlı'da Polis Haftası kutlandı
Koçarlı'da Polis Haftası kutlandı
Koçarlı'da Polis Haftası kutlandı
Koçarlı'da Polis Haftası kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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