Koçarlı'da Kent Müzesi ve Yaşam Alanı projesi başlıyor

Koçarlı'ya Kent Müzesi ve Yaşam Alanı kazandırmak için çalışma başlatan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, proje alanında beraberindeki uzman heyetle birlikte inceleme gezisinde bulundu.

Koçarlı'ya Kent Müzesi ve Yaşam Alanı kazandırmak için çalışma başlatan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, proje alanında beraberindeki uzman heyetle birlikte inceleme gezisinde bulundu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün destekleriyle Cihanoğlu Kulesi ve Konağı Restorasyon Projesi kapsamında ilçeye kent müzesi kazandırmak için etüt çalışma başlattı. Türkiye'de kent tarihi müzesi kurulumunda öncü isimlerden olan Merkez Valisi Dr. Enis Yeter, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi Müdürü Doktorant Bircan Kayacan ve beraberindeki uzman heyetin yanı sıra Cihanoğlu Kulesi ve Konağı Restorasyon Projesi'ni yürüten teknik ekibin katılımıyla proje alanında inceleme gezisinde bulunan Başkan Kaplan, Kent Müzesi ve Yaşam Alanı çalışmalarını en kısa zamanda başlatmayı planladıklarını söyledi.

"İlk etap çalışmalar başlıyor"

Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli'nin de eşlik ettiği inceleme gezisinde, beraberindeki Merkez Valisi Yeter, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer ile uzman heyete, kurulacak kent müzesiyle ilgili Doktorant Kayacan'ın da görüşleri ışığında hazırlanan taslak projeye ilişkin fikir alışverişinde bulunan Başkan Kaplan, sokak güzelleştirmesi, kafeterya ve sergi alanıyla birlikte Cihanoğlu Kulesi ve Konağı Restorasyon Projesi'ne entegre olacak projenin, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne adeta kardeş bir müze kazandırılmasına da vesile olacağını söyledi. Ana teması Koçarlı'nın tarihi ve kültürel mirası olacak olan müze için çok heyecanlı olduklarını belirten Başkan Kaplan, projeye gönüllü destek veren uzman ve teknik heyete de ayrı ayrı teşekkür etti. Cihanoğlu Kulesi ve Restorasyonu ile ilgili Anıtlar Kurulu'ndan onay alınmasının ardından Eylül ayı sonu itibariyle başlayacak çalışmalarla eş zamanlı olarak Koçarlı Kent Müzesi ile ilgili ilk etap için de düğmeye basacaklarını söyleyen Başkan Kaplan, sözlü tarih çalışması ve envanter toplama safhasında Koçarlı halkından da gönüllü destek alacaklarını belirtti.

"İlçe ekonomisini canlandıracak"

Proje yerleşkesinde incelemede bulunmasının ardından açıklama yapan Merkez Valisi Yeter, "Yerleşke çok etkileyici. Cihanoğlu Kulesi ve Konağı ile birlikte bulunan tarihi binalarla beraber Cihanoğlu Camisi de ünik yapı olma özelliğinde. Yani bir başka yerde birebir benzeri olmayan yapılardan bahsediyoruz. Bu anlamda da farkını ortaya koyan bu yapıların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Cihanoğlu Kulesi ve Konağı Restorasyon Projesi kapsamında yerleşke etrafında düzenleme yapılmasıyla birlikte kent müzesi hatta bir açık hava müzesi şeklinde Koçarlı'nın tarihi ve geçmişini yansıtan güzel bir kültürel eser kazandırılmış olacak. Bu anlamda ilçeye kazandırılacak müzenin Koçarlı'nın gerek turizmine ve gerekse sosyo ekonomisine de doğrudan faydalar sağlayacağı kanaatindeyim" dedi.

"Elimizden gelen desteği vereceğiz"

Kastamonu Valisi iken 2001 yılında Türkiye'de ilk kent tarihi müzesini kurduklarını söyleyen Vali Yeter, "Kastamonu'da onarım ve restorasyon konusunda da Valilik bünyesinde bir çalışma gerçekleştirmiştik. Bilgi ve birikimimizle Koçarlı Kent Müzesi'nin kurulması safhasında da elimizden gelen desteği vereceğiz. Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan bu konuda çok istekli. Bu proje Koçarlı'ya kent vizyonu kazandırılması açısından da büyük önem arz ediyor. İlçede yerinde bir projenin hayata geçmesi için girişim başlatılmış durumda. Gerekli ilgili devlet kurumlarımızın ve gerekse de belediyenin destekleriyle ilçeye kazandıracak kent müzesinin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Koçarlı için harika bir proje hazırlanıyor"

Projenin çok hızlı ilerlediğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kent Müzesi ve Yaşam Alanı Projesi, Koçarlı için çok ciddi bir cazibe alanı oluşmasına vesile olacaktır. Burada müze, sergi alanı hatta içinde gastroturizmle birlikte çeşitli sergi ve hediyelik eşya reyonlarının da yer aldığı kapsamlı bir çalışma başlatılacak. Bu noktada sokakların da güzelleştirmeden geçirileceği bir dönüşüm projesi hazırlanıyor. Proje tamamlanmak üzere. Koçarlı Belediye Başkanımız da proje safhalarının yakından takip ediyor. Proje tamamlandıktan sonra biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak proje finansman desteği sağlayacağız. Bunun için yerinde çalışmaları incelemek adına buraya geldik. Koçarlı ilçemiz için harika bir proje hazırlanıyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı