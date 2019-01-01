Koçarlı'da Kadın Dinlenme Evi Açıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Kadın Dinlenme Evi açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Kadın Dinlenme Evi'nin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, görev yaptığı süre boyunca kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptığını söyledi.

Burada kadınlara iş imkanı da sağlanacağını aktaran Çerçioğlu, "Bu açacak olduğumuz yer sadece kadın dinlenme merkezi değil. Burada kadınlara yönelik el sanatları ve aktiviteler gerçekleştirilecek. Amacımız kadınlarımızın istihdama katkı sağlamasıdır." dedi.



Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk ise "Bugün kadınlarımızın büyük bir çilesine son veriyoruz. Çünkü annelerimizin, ablalarımızın ve kız kardeşlerimizin özellikle pazartesi günü açılan semt pazarında masrafını gördükten sonra rahat rahat oturarak dinlenebilecekleri ve bekleyebilecekleri bir yerleri yoktu. Kadınlar için büyük bir ihtiyaçtı. Bizde bugün büyük bir ihtiyacı karşılamış olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA