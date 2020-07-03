Koçarlı'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
03.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:13
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Çakmak idaresindeki 09 VA 573 plakalı otomobil, İncirliova-Koçarlı kara yolunda Güngör Gezer yönetimindeki 09 ACL 122 plakalı araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.
Hafif yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA