Koçarlı'da enerji nakil hattı komple yenileniyor
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Koçarlı'da enerji nakil hattı komple yenileniyor

Koçarlı'da enerji nakil hattı komple yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri sonucunda ilçede ADM Elektrik Dağıtım tarafından enerji nakil hattı yenileme çalışması başlatıldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri sonucunda ilçede ADM Elektrik Dağıtım tarafından enerji nakil hattı yenileme çalışması başlatıldı. İlçe merkezinde bulunan Yeni Mahalle ve Sanayi Sitesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kaplan, ADM'nin çalışmaları kapsamında Koçarlı girişindeki orta refüjlerin de komple aydınlatılacağını açıkladı.

Koçarlı'da köklü değişim ve yenilik hamlelerini sürdüren Belediye Başkanı Kaplan'ın girişimleri sonucunda, ilçede elektriğin merkez ve kırsal mahallelere kesintisiz şekilde ulaştırılması için enerji nakil hattı yenileme çalışmaları başlatıldı. Halihazırda Yeni Mahalle ve Sanayi Sitesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kaplan, 3 etap halindeki çalışmalar kapsamında, ana hattın komple yeraltına alınarak mevcutta bulunan trafoların da yenileneceğini belirtti.

"İlçe girişimiz de aydınlatılacak"

Devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Kaplan, "Koçarlı'daki elektrik tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesi için ADM Elektrik Dağıtım ile yaptığımız görüşmeler sonucunda nakit hattı yenileme çalışmaları başladı. İlçe merkezimizdeki çalışmaların yanı sıra Yağcıdere-Akmescit-Kızılcabölük enerji nakil hattı yenilemesi de proje aşamasında. Orman izinlerinin alınmasının ardından kırsal bölgelerimizi kapsayan çalışmalar için ihaleye çıkılacak. Tüm bunların yanı sıra ilçe girişimizdeki orta refüjlerin aydınlatılmasını da sağlayacağız. Bu vesileyle ilçe girişimizdeki loş görüntü de artık tarihe karışacak. Tüm bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Koçarlı'mıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Koçarlı'da enerji nakil hattı komple yenileniyor
Koçarlı'da enerji nakil hattı komple yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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