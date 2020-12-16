Koçarlı'da belediye tarafından projelendirilen en büyük GES projesinde önemli adım

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın ilçeye kazandırmak adına büyük önem verdiği ve yakında çalışmaları başlayacak Güneş Enerji Santrali projesi için imzalar atıldı.

Üreteceği 1.2 megavat yenilenebilir elektrik enerjisi ile Aydın ilinde belediyeler tarafından hayata geçirilen en büyük GES projesi ile ilgili olarak Başkan Kaplan ve ADM Elektrik Üretim A.Ş. ile elektrik kullanımına ilişki bağlantı sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme ile ADM Elektrik Üretim A.Ş., Koçarlı Güneş Enerji Santrali'nde üretilen 1.2 megavatlık elektriği satın alacak. Koçarlı'ya büyük ölçüde gelir getirecek proje vatandaşlar tarafından da destek görüyor.

Koçarlı için attığı imzaları sosyal medya hesabından vatandaşa müjdeleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan bu haberi de 'Aralık ayında atılan en anlamlı imza' başlığı ile duyurdu. Kaplan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Koçarlı için büyük hayallerle yola çıktık. Kurduğumuz hayallerin hepsini vatandaşlarımıza söz olarak verdik hayallerimiz gerçekleşiyor ve verdiğimiz sözler tek tek yerine geliyor. Belediye düzeyinde en büyük GES projesi ilçemizde yapılıyor. İlçemize ciddi bir gelir olacak ve bizi heyecanlandıran bir proje, gece gündüz demeden çalışarak İlçemizi hak ettiği gibi nice büyük projelere ve hizmetlere kavuşturuyoruz. Koçarlı'nın güzel insanlarına ne yapsak azdır, ne yapsak yakışır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı