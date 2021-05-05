Koçarlı'da 3 bin yıllık tarım geleneği sürdürülüyor
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Koçarlı'da 3 bin yıllık tarım geleneği sürdürülüyor

Koçarlı'da 3 bin yıllık tarım geleneği sürdürülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde üzüm bağları ve incir bahçeleriyle meşhur Bağcılar Mahallesi'ndeki eğimin fazla olduğu arazilerde at ile çift sürümü başladı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde üzüm bağları ve incir bahçeleriyle meşhur Bağcılar Mahallesi'ndeki eğimin fazla olduğu arazilerde at ile çift sürümü başladı. Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte engebeli arazilerde 3 bin yıllık tarım geleneği olan atlı pullukla çift sürümü yapan çiftçiler, 3 aylık sezonda hanelerine ek gelir imkanı da sağlıyor.

Koçarlı'da Esentepe, Kızılkaya ve Bağcılar Mahallesi'ndeki traktör ve tarım makinelerinin giremediği engebeli arazilerde yaklaşık 35 yıldan bu yana at ile çift sürümü yapan 66 yaşındaki Ali Danacı, ilerleyen yaşına rağmen işinden vazgeçmiyor. At ile çift sürümünün kendisi için adeta bir hobi haline geldiğini ve 13 yaşındaki 'Kırgız' adlı atıyla engel tanımadan her türlü marjinal arazide 35 yıldır çift sürümü yaptığını söyleyen Ali Danacı, "Atımı günde 10 litre süt veren ineğe değiştirmem. Sayesinde yılda 3 ay hem ortalama 15 bin liralık ek gelir kazanıyorum, hem de bir nevi spor yaparak sağlığımı da koruyorum" ifadelerini kullandı.

"Çift süren at bizim için dağ traktörüdür"

Koçarlı'da genellikle incirlik ve bağlıklarda kendi işlerinden fırsat buldukça yevmiyeli işlere de gittiğini söyleyen Ali Danacı, "Esentepe Mahallesi'nde yıllarca atla çift sürdüm. Çift sürme sezonu Mart ayından Mayıs ayı sonuna kadar devam ediyor. Bölgede ikişer üçer günlük yevmiyeli işlere de gidiyoruz. Atları çift sürmeleri için küçüklükten bu yana eğitiyoruz. Atla günde ortalama 3 dönüm arazi sürülür. Koçarlı'da Bağcılar Mahallesi'nde ve Kızılkaya Mahallesi'nde de yer yer atla çift sürülen araziler var. Bu iş bize atadan kalma bir iştir. Bu bölgede tarihte var olduğu günden bu yana atla çift sürümü yapılıyor. Çift süren at bizim için dağ traktörü demektir. Çapa makinesi atla yapılan gibi derin çift de yapamaz" dedi.

"10 kilo süt veren ineğe değişmem"

Atları küçük tırmıklarla küçük yaşlarından itibaren engebeli arazilerde zorlu eğitimlerden geçirdiklerini söyleyen Danacı, "Eğitimli hayvanla hiçbir sıkıntı olmadan kolayca sürüm yapılır. Yılda bir hayvandan ortalama 15 bin lira kazanç sağlıyoruz. Günde 10 kilo süt veren ineğe değişmem. Atla çift sürümü engebeli arazilerde toprak kayması gibi doğal afetleri önlerken toprağın verimine de katkı sağlar. Koçarlı'da Bağcılar Mahallesi'nde aile tarımı yapan çiftçilerle benim gibi birkaç kişi de yevmiyeli işlere kadar at ile çift sürümü yapıyorlar. Ömrüm oldukça elden ayaktan kesilmediğimiz sürece atla çift sürümüne devam edeceğim" diye konuştu. - AYDIN

Koçarlı'da 3 bin yıllık tarım geleneği sürdürülüyor
Koçarlı'da 3 bin yıllık tarım geleneği sürdürülüyor
Koçarlı'da 3 bin yıllık tarım geleneği sürdürülüyor
Koçarlı'da 3 bin yıllık tarım geleneği sürdürülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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