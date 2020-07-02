Koçarlı'da 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak
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Koçarlı'da 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak

AYDEM tarafından yapılan açıklamaya göre 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde, Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması nedeniyle Aydın'ın Koçarlı ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Koçarlı'da 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak
02.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:49

AYDEM tarafından yapılan açıklamaya göre 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde, Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması nedeniyle Aydın'ın Koçarlı ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

ADM EDAŞ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından programlı kesintiler olacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre 3 Temmuz Cuma ve 4 Temmuz Cumartesi günü Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak. Çakırbeyli Mahallesi'nin kısmi olarak etkileneceği elektrik kesintisi Cuma günü 3 saat, Cumartesi günü ise 5 saat sürecek.

Yatırım tesislerinin devreye alınması dolayısıyla yapılacak kesintide AYDEM yetkilileri elektrikli cihazların devre dışı bırakılması için vatandaşları uyardı. Kesinti Cuma günü saat 14.00'den 17.00'ye kadar, Cumartesi günü ise 09.00'dan 14.00'e kadar sürecek. Kesinti hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar AYDEM Çözüm Merkezi'ni arayabilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

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