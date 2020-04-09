Koçarlı Belediyesi ve kadınlar el ele maske üretimine başladı Koçarlı Belediyesi örnek projeyle, hem maske ihtiyacını karşılayacak hem de kadınlarımıza gelir sağlayacak.

Koçarlı Belediyesi örnek projeyle, hem maske ihtiyacını karşılayacak hem de kadınlarımıza gelir sağlayacak.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan örnek bir projeye imza atarak, hem ilçenin maske ihtiyacını karşılayacak hem de üretime destek veren kadınlarımızın gelir elde etmesini sağlayacak.

Maske dikimi için gerekli malzemelerin teminini yaparak, isteyen kadınlara teslim eden Koçarlı Belediyesi üretilen maske sayısına göre yevmiye vererek ilçedeki kadınlara gelir sağlayabilecekleri bir kaynak oluşturdu. Dikilen maskeler yine belediye ekipleri tarafından toplanarak sterilizasyon işlemi yapıldıktan sonra, sağlık personeli başta olmak üzere, Emniyet ve jandarma personeli, Vefa sosyal destek grubu, kamu kurum ve kuruluşları ve Pazar yerlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Vatandaşlarımız maskeleri para vermeden temin edebiliyorlar. Biz de bu noktada Koçarlı ilçesi olarak ilçedeki kadınlarımız ile birlikte kendi maske ihtiyacımızı karşılamak için üretim yapmaya karar verdik. İlk etapta 32 bin adet maske ürettik ve devamı gelecek. Dikim için gerekli tüm ekipmanları belediye olarak sağladık. Vatandaşlarımızı da hem teşvik etme, hem de evlerine gelir sağlanması amacıyla yevmiye yöntemi ile projeye katılımlarını sağladık. Birçok vatandaşımız gönüllü olarak maske üretimine katılmak istediklerini ücret talep etmediklerini belirtti. Projede ki amacımız, İlçemizin maske ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gelir sağlamaktır. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA