Koçarlı Belediyesi'ne araç filosunu genişletmeye devam ediyor

Koçarlı Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Belediye tarafından satın alınan kepçe vatandaşların hizmetine sunuldu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan geçtiğimiz aylar içerisinde "20. araç geldi, 21. yolda" diyerek araç filosunun daha da güç kazanacağını belirtmişti.

Belediye tarafınsan satın alınan 21. araç da ilçeye gelerek filoya dahil oldu. Başkan Kaplan yeni iş makinesinin ilçeye kazandırılmasının ardından yaptığı açıklamada araç alımlarına devam edileceğini duyurdu. Koçarlı halkının en güzel hizmeti almayı hak ettiğini kaydeden Başkan Kaplan, "Yeni iş makinesi ile vatandaşların taleplerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getireceğiz. Görev süremiz dahilinde de alınması planlanan araçları alarak gücümüze güç katacağız. Her zaman dediğim gibi Koçarlı'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı