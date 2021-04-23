KOÇARLI BELEDİYESİ'NDE ANLAMLI 23 NİSAN KLİBİ
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KOÇARLI BELEDİYESİ'NDE ANLAMLI 23 NİSAN KLİBİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koçarlı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle anlamlı bir video hazırladı.

Koçarlı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle anlamlı bir video hazırladı.

Koçarlı Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hazırlanan video klipte çocukların bayramını kutlayarak sevinçlerine ortak oldu. Başkan Kaplan'ın ve Koçarlı Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve çocukların rol aldığı anlamlı video klip, izleyenler tarafından da beğeni topladı. Kutlama videosunda çocuklara seslenen Başkan Kaplan, "Yarınlarımızın dayanağı olan sizleri en içten duygularımla kucaklıyor, gözlerinizden öpüyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Videoda çocuklar, polis, zabıta, Belediye Başkanı ve bir çocuğun belediyeden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemini anlatan konuşması anonsu yapılıyor.

KOÇARLI BELEDİYESİ'NDE ANLAMLI 23 NİSAN KLİBİ
KOÇARLI BELEDİYESİ'NDE ANLAMLI 23 NİSAN KLİBİ
KOÇARLI BELEDİYESİ'NDE ANLAMLI 23 NİSAN KLİBİ
KOÇARLI BELEDİYESİ'NDE ANLAMLI 23 NİSAN KLİBİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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