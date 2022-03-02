Koçarlı Belediyesi kardan kapanan yollara anında müdahale etti - Haberler

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Koçarlı Belediyesi kardan kapanan yollara anında müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Koçarlı Belediyesi kardan kapanan yollara anında müdahale etti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Koçarlı Belediyesine bağlı ekipler karla kapanan yollara anında müdehale etti.

KOÇARLI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Koçarlı Belediyesine bağlı ekipler karla kapanan yollara anında müdehale etti.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası karla kaplanan mazon bölgesi mahallelerindeki yollara Koçarlı Belediyesine bağlı ekipler anında müdahale etti. Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatı ile yüksek kesimlerde etkili olacak kar yağışı uyarısı üzerine mazon bölgesi mahallelerinde yol açma ve tuzlama çalışmaları için ekipler oluşturularak hazır bekletildi. Karla mücadele için hazır bekleyen ekipler, etkili olan kar yağışı sonrası greyder, kepçeler ve iş makinaları ile kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak kapanan yollara anında müdahale etti. Ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için mücadele veren ekipler bölgede vatandaşların da mağdur olmaması için çaba sarf ediyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan etkili olan kar yağışı sonrası yaptığı açıklamada, Meydana gelen yoğun kar yağışı sebebiyle, Mazon bölgemizdeki mahalle yollarımız belediye ekiplerimiz tarafından trafiğe açıldı. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz tuzlama ve küreme çalışmalarına devam ediyor. Yola çıkacak olan tüm sürücülerimizin dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Koçarlı Belediyesi kardan kapanan yollara anında müdahale etti

Koçarlı Belediyesi kardan kapanan yollara anında müdahale etti

Koçarlı Belediyesi kardan kapanan yollara anında müdahale etti

Koçarlı Belediyesi kardan kapanan yollara anında müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Nedim Kaplan, Koçarlı, Aydın, kar, Yerel, Haberler

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