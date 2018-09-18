Kocaoğlu: "Stokçuları Bize İhbar Edin"

Samsun Ticaret İl Müdür Vekili Cemil Kocaoğlu, il genelinde stok denetimleri yapılacağını belirterek bu konuda bilgi sahibi olanların kendilerine ihbarda bulunmasını istedi.

Cemil Kocaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yapıldığı, ayrıca, bazı ürünlerde stok yapılarak piyasada darlık oluşturulduğu duyumları alınmaktadır. Bu kapsamda, bakanlığımız ve valiliğimizin talimatları doğrultusunda ilimiz genelinde denetimler yapılacaktır. Özellikle stok yapan firmaların Müdürlüğümüze yazılı olarak bildirilmesi veya aşağıda yazılı iletişim adreslerine ihbar edilmesi hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur. 0362 420 06 70, e-mail: samsun.tim@gtb.gov.tr" dedi. - SAMSUN