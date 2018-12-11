Kocaoğlu'ndan "Kararınızdan Bir Dönüş Olabilir Mi?" Sorusuna Net Yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 31 Mart seçimlerinde aday olmama kararını gözden geçirmesi yönündeki daveti net bir şekilde yanıtlayarak, "Bu karar 2014'te alındı. Binali Bey'in aday olması ve pompalanmasından dolayı, siyasette iddia ve tahrik önemli bir unsurdur. 'Şöyle adam, böyle adam, seçim kaybetmedi' dediler, biz de girdik. O zamanki kararımızı 5 yıl ertelemiş olduk. Çok büyük bir anormallik olmazsa şimdi kararımız kesindir. Benim adaylık için geriye dönüşüm diye bir şey söz konusu değil. Türkiye için, İzmir için 'yak kendini' derlerse yakarım. O noktaya da inşallah gelmeyiz" dedi.

İzmir'de, 2004 yılından bugüne kente yaptığı hizmetler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu için teşekkür toplantısı düzenledi. Kalabalık bir davetli topluluğuna seslenen Başkan Kocaoğlu, İzmir Modeli olarak anılan özgün yönetim şeklini ve kentin kalkınmasına katkı sağlayan çalışmalarını anlattı.

15 sene belediye başkanlığının ardından yeniden aday olmama kararını açıklamasıyla birlikte katıldığı tüm toplantılarda İzmir Modeli'ni anlatmasının istendiğini belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, "Gezgin vaiz gibi olduk. Eskiden Ramazan'da gezgin vaizler köy köy dolaşır anlatırlardı. Biz de şimdi öyle bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Geçmiş yıllarda İzmir'e dışarıdan bakanların, "Siz kimliğinizi bulamamışsınız, bu kadar sektörle uğraşılmaz" şeklinde eleştiriler yönelttiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Özellikle İstanbul ayağı ve devlet bürokrasisi. Bu kent kasaba değil. Bu kent Türkiye'nin en çok üreten kenti. Her sektörde büyümek zorundadır; çünkü her sektörde birikimi, tarihi ve yatırımı vardır. İzmir'e böyle bakmak gerekir. Aradan 15 yıl geçse de bu bakış açısını yeni yeni törpüleyebildik" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, katılımcı demokrasiye ilişkin görüşlerini ise şu sözlerle ifade etti:

"Gerçekten katılımcı yerel yönetimi, demokrasiyi, bizim yöneticilerimiz uygulayabiliyorlar mı? O uygulama olgunluğu, becerisi bizim yöneticilerimizde var mı? Ama ideal yöntem bugün budur. Paylaşmak. Seçim arifesinde 'at babam at' diyerek işler gidiyor. Bu belediyenin parası var mı? Kaynak nereden geliyor? Şunu yapacağım diye atarsın, sonra hepsi havada kalır. Yapamayacağınız şeye söz verdiğiniz için baştan maçı kaybeder güveni zedelersiniz. Hiçbir şey de yapamazsınız. Çalışabilmeniz için güven tesis etmeniz birinci koşuldur. Parayı da bulmanız gerekir. Bizim ilk 3 senemiz finans gücümüzü arttırmakla geçmiştir. Başka türlü hiçbir şey yapamazdık. Hazır burada limanımız var. Tarama yapılacak. İzmir, liman faaliyetinin artmasıyla maksimum iki senelik parayla maliyeti karşılayacak durumda. Onu bile yapamadık. İzmir ekonomisi büyüyecek, İzmir tarımı büyüyecek. Tarım dünyanın en kritik sektörü oldu. Hapla beslenme noktasına gelmediysek üretmek zorundayız. Siz bu coğrafyada Avrupa'yı besleyemeyecek düzeye geldiyseniz ekonomiyi yönetemiyorsunuz."

"Çok büyük bir anormallik olmazsa şimdi kararımız kesindir"

Kocaoğlu, konuşmasının ardından soruları da yanıtladı. Başkan Kocaoğlu, "Aday olmama kararınızdan bir dönüş olabilir mi?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Bu karar 2014'te alındı. 'Ben bu işi biliyorum, ölene kadar yapacağım' diye bir şey yok. Bir arkadaş gelecek bayrağı yukarı taşıyacak. Binali Bey'in aday olması ve pompalanmasından dolayı, siyasette iddia ve tahrik önemli bir unsurdur. 'Şöyle adam, böyle adam, seçim kaybetmedi' dediler, biz de girdik. O zamanki kararımızı 5 yıl ertelemiş olduk. Çok büyük bir anormallik olmazsa şimdi kararımız kesindir. Bir olayın getirisini, götürüsünü, faydasını, zararını teraziye koymaya şartlanmış bir adamım. Benim geriye dönüşüm diye bir şey söz konusu değil. Türkiye için, İzmir için 'yak kendini' derlerse de kendimi yakarım. O noktaya da inşallah gelmez. İyi bir arkadaş gelir, biz de gider işimize, bakar torun severiz. Bırakmayanlara saygı duyuyorum; ama ben böyle düşünüyorum. Belediye başkanlığı yıpratıcıdır. İcra makamıyız. Taze kana ihtiyaç var." - İZMİR